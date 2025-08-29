news_header_top
Происшествия 29 августа 2025 08:54

Из-за повреждения сети на Амирхана в Казани приостановлено движение троллейбусов №1

На улице Амирхана в Казани оборвались контактные провода троллейбуса. Временно движение троллейбусного маршрута №1 приостановлено, сообщили в «Метроэлектротрансе».

Как рассказали «Татар-информу» очевидцы, провода свисают и лежат прямо на дороге.

«На месте работают аварийные службы предприятия. Приносим извинения за доставленные неудобства и просим заранее планировать свой маршрут», – дополнили в пресс-службе предприятия.

