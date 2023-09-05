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Новости Татарстана и Казани
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Из-за повреждения сетей в Казани встали троллейбусы нескольких маршрутов и трамваи
В Приволжском районе Казани произошло повреждение контакной сети. В результате временно приостановлено движение троллейбусных маршрутов 5, 9, 12 и трамвайного маршрута номер 4. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Метроэлектротранса».
«Трамвайный маршрут 4 работает на участке от улицы Халитова до разворотной петли остановки Сады. Троллейбусы номер 9 от улицы Кулагина и номер 12 от остановки сквер Тукая до Танкового кольца», – указано в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время на месте работают аварийные службы.
Гостей и жителей города просят заранее планировать свой маршрут.
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