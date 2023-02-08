Из-за повреждения провода временно не ходят троллейбусы в центре Казани
Из-за повреждения контактной сети на улице Пушкина временно приостановили движение троллейбусов, сообщает «Метроэлектротранс Казань».
Так, временно не ходят троллейбусы маршрутов 2, 3, 5, 6, 7, 8 и 12.
На месте работают специалисты МУП «Метроэлектротранс», которые прикладывают все усилия, чтобы как можно скорее восстановить движение.
МУП «Метроэлектротранс» просит горожан заранее планировать свой маршрут в связи с данными обстоятельствами.