Из-за повреждения провода временно не ходят троллейбусы в центре Казани

Из-за повреждения контактной сети на улице Пушкина временно приостановили движение троллейбусов, сообщает «Метроэлектротранс Казань».

Так, временно не ходят троллейбусы маршрутов 2, 3, 5, 6, 7, 8 и 12.

На месте работают специалисты МУП «Метроэлектротранс», которые прикладывают все усилия, чтобы как можно скорее восстановить движение.

МУП «Метроэлектротранс» просит горожан заранее планировать свой маршрут в связи с данными обстоятельствами.