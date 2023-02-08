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Происшествия
8 февраля 2023  17:29
Алексей Новиков

Из-за повреждения провода временно не ходят троллейбусы в центре Казани

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Из-за повреждения контактной сети на улице Пушкина временно приостановили движение троллейбусов, сообщает «Метроэлектротранс Казань».

Так, временно не ходят троллейбусы маршрутов 2, 3, 5, 6, 7, 8 и 12.

На месте работают специалисты МУП «Метроэлектротранс», которые прикладывают все усилия, чтобы как можно скорее восстановить движение.

МУП «Метроэлектротранс» просит горожан заранее планировать свой маршрут в связи с данными обстоятельствами.

#трамваи и троллейбусы
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