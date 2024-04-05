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Из-за повреждения контактной сети в Казани изменено движение трамваев и троллейбусов
Из-за повреждений контактной сети на узле Акчарлак на проспекте Камалеева в Казани временно изменено движение трамваев и троллейбусов. Об этом сообщают в «Метроэлектротрансе».
Так, движение троллейбусных маршрутов № 3, 5, 7 временно проходит через улицу Толстого. Движение троллейбусного маршрута № 2 проходит по маршруту №13. В свою очередь трамвайный маршрут № 4 разворачивается через Сады.
«На месте работают аварийные службы предприятия», – указали в телеграм-канале предприятия.
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