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Из-за повреждения контактной сети в Казани встали трамваи второго и третьего маршрутов
Из-за повреждения контактной сети в Казани приостановили движение трамвайных маршрутов №2 и №3. Об этом предупреждает «Метроэлектротранс».
Как сообщили в пресс-службе предприятия, на пересечении улиц Тукая – Техническая произошло повреждение контактной сети. Временно движение трамвайных маршрутов №1,5, 5а проходит через улицу Саид Галеева. Движение трамвайных маршрутов №2, 3 временно приостановлено.
На месте работают аварийные службы предприятия.
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