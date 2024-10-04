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Происшествия 4 октября 2024 16:42

Из-за повреждения контактной сети в Казани встали трамваи второго и третьего маршрутов

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Из-за повреждения контактной сети в Казани приостановили движение трамвайных маршрутов №2 и №3. Об этом предупреждает «Метроэлектротранс».

Как сообщили в пресс-службе предприятия, на пересечении улиц Тукая – Техническая произошло повреждение контактной сети. Временно движение трамвайных маршрутов №1,5, 5а проходит через улицу Саид Галеева. Движение трамвайных маршрутов №2, 3 временно приостановлено.

На месте работают аварийные службы предприятия.

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