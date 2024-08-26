news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 26 августа 2024 19:26

Из-за повреждения контактной сети в Казани приостановил движение трамвай №4

Скопировать ссылку

В Казани, на участке ул. Зорге – Фучика, была повреждена контактная сеть, из-за чего изменилось движение ряда трамвайных маршрутов. Об этом сообщается в телеграм-канале «Метроэлектротранса».

«Движение трамвайного маршрута №4 временно приостановлено. Движение троллейбусов по маршруту №5 будет проходить по маршруту №7. Троллейбусы по маршруту №9, 12 следуют через Танковое кольцо», – сказано в сообщении.

Сейчас на месте работают аварийные службы предприятия.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100