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Новости Татарстана и Казани
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Из-за повреждения контактной сети в Казани приостановил движение трамвай №4
В Казани, на участке ул. Зорге – Фучика, была повреждена контактная сеть, из-за чего изменилось движение ряда трамвайных маршрутов. Об этом сообщается в телеграм-канале «Метроэлектротранса».
«Движение трамвайного маршрута №4 временно приостановлено. Движение троллейбусов по маршруту №5 будет проходить по маршруту №7. Троллейбусы по маршруту №9, 12 следуют через Танковое кольцо», – сказано в сообщении.
Сейчас на месте работают аварийные службы предприятия.
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