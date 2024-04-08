Из-за повреждения контактной сети в центре Казани встали троллейбусы

Сегодня утром на улице Татарстан в Казани встал электротранспорт. Движение троллейбусов парализовано и на улице Ершова. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы.

В свою очередь в «Метроэлектротрансе» пояснили, что причиной затора стало повреждение контактной сети. Временно приостановлено движение троллейбусных маршрутов №2, 3, 5, 7, 8.

По словам работников предприятия, более половины сетей для электротранспорта в Казани требуют замены. Изношенность инфраструктуры зачастую приводит к ограничению движения общественного транспорта. Рабочие отмечают, что из-за недостатка финансирования предприятию приходится самостоятельно менять и ремонтировать сети.