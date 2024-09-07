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Из-за повреждения контактной сети в центре Казани изменили движение троллейбусы
В центре Казани, на участке ул. Пушкина – Островского в направлении Речного порта, была повреждена крупногабаритным транспортом контактная сеть, из-за чего троллейбусы ряда маршрутов временно изменили схему движения. Об этом сообщает «Метроэлектротранс».
«Временно троллейбусные маршруты № 3, 5, 8 следуют через пл.Тукая. Троллейбусные маршруты № 2, 7 следуют через Халитова», – отмечается в телеграм-канале предприятия.
Пассажирам рекомендовали учитывать временные изменения при планировании своего маршрута. На месте работают аварийные службы предприятия.
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