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Общество 3 января 2024 16:04

Из-за повреждения контактной сети троллейбусы №3 и 5 в Казани временно изменили маршрут

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В Казани из-за того, что в районе Речного порта была повреждена контактная сеть, троллейбусы №3 и №5 изменили маршрут движения. Об этом сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

«Маршрут троллейбуса №3 будет разворачиваться на перекрестке ул. Пушкина – Горького.
Троллейбус №5 будет ходить до ж/д вокзала», – сказано в сообщении.

Пассажиров просят заранее планировать маршрут с учетом изменений.

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