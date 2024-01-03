Из-за повреждения контактной сети троллейбусы №3 и 5 в Казани временно изменили маршрут

В Казани из-за того, что в районе Речного порта была повреждена контактная сеть, троллейбусы №3 и №5 изменили маршрут движения. Об этом сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

«Маршрут троллейбуса №3 будет разворачиваться на перекрестке ул. Пушкина – Горького.

Троллейбус №5 будет ходить до ж/д вокзала», – сказано в сообщении.

Пассажиров просят заранее планировать маршрут с учетом изменений.