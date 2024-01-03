news_header_bot_970_100
Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Из-за повреждения контактной сети троллейбусы №3 и 5 в Казани временно изменили маршрут
Скопировать ссылку
В Казани из-за того, что в районе Речного порта была повреждена контактная сеть, троллейбусы №3 и №5 изменили маршрут движения. Об этом сообщили в МУП «Метроэлектротранс».
«Маршрут троллейбуса №3 будет разворачиваться на перекрестке ул. Пушкина – Горького.
Троллейбус №5 будет ходить до ж/д вокзала», – сказано в сообщении.
Пассажиров просят заранее планировать маршрут с учетом изменений.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2