news_header_top_970_100
Руc Тат
Происшествия 13 октября 2023 10:14

Из-за повреждения кабеля в Казани встали троллейбусы четырех маршрутов

Скопировать ссылку

В Казани из-за повреждения питающего кабеля встали троллейбусы четырех маршрутов, сообщают в «Метроэлектротрансе».

«В связи с повреждением питающего кабеля сторонней организацией временно приостановлено движение троллейбусных маршрутов номер 3, 5, 9, 12», – указали в ведомстве

Казанцев и гостей города просят заранее планировать свой маршрут.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100