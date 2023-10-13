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Из-за повреждения кабеля в Казани встали троллейбусы четырех маршрутов
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В Казани из-за повреждения питающего кабеля встали троллейбусы четырех маршрутов, сообщают в «Метроэлектротрансе».
«В связи с повреждением питающего кабеля сторонней организацией временно приостановлено движение троллейбусных маршрутов номер 3, 5, 9, 12», – указали в ведомстве
Казанцев и гостей города просят заранее планировать свой маршрут.
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