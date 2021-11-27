Из-за потепления через несколько лет на водоемах РТ могут начать зимовать огари и гоголи

В связи с глобальным потеплением на водоемах Татарстана через несколько лет будут зимовать огари и гоголи. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил заведующий кафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, председатель казанского отделения Союза охраны птиц России, профессор Ильгизар Рахимов.

«С каждым годом все больше и больше птиц остается в нашем регионе на зимовку. Это происходит потому, что зимы стали более мягкими и птицам легче пережить этот период. Зачем тратить энергию, лететь куда-то за тысячу километров, когда можно спокойно прокормиться в течение теперь уже более короткого холодного периода?» — пояснил он.

В ноябре орнитологи КФУ насчитали в акватории Казанки и озера Кабан порядка тысячи уток. Это те особи, которые, по всей видимости, остались на зимовку. Спикер отметил, что в Москве этот процесс начался значительно раньше.

«Там зимуют не только утки-кряквы, но еще несколько водоплавающих видов — огари, гоголи. И мы надеемся, что в скором времени увидим эти виды на водоемах Татарстана», — отметил собеседник «Татар-информ».

В настоящее время в Татарстане зимует около 30 видов птиц, в том числе пять-шесть перелетных видов. К примеру, грачи. Прошлой зимой казанские орнитологи насчитали в нашем городе около 2 тысяч зимующих грачей.