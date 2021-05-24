Из-за полумарафона «ЗаБег.РФ» будет ограничено движение в Ново-Савиновском районе Казани

На время проведения всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» в Казани ограничат движение по нескольким улицам Ново-Савиновского района. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

С 7.30 до 13.00 30 мая частично перекроют проезд по следующим улицам:

— Сибгата Хакима по направлению на отрезке улицы Фатыха Амирхана до пересечения с улицей Чистопольская (два направления);

— Фатыха Амирхана — второстепенная дорога от улицы Алексея Козина до улицы Сибгата Хакима;

— Фатыха Амирхана — второстепенная дорога от дома №3 до улицы Сибгата Хакима;

— по улице Чистопольской от съезда с улицы Сибгата Хакима до въезда на улицу Чистопольская (три правые полосы движения);

— по улице Чистопольская до съезда на круговое движение вокруг стадиона «Ак Барс Арена» (три правые полосы).

Кроме того, на это время будет полностью перекрыто движение вокруг стадиона «Ак Барс Арена».

И, наконец, с 7.30 до полудня будет введено ограничение на проезд транспорта по улице Сибгата Хакима по направлению от улицы Декабристов до улицы Фатыха Амирхана (оба направления).

Спортивное мероприятие начнется в 9.00. Старт участников состоится на стадионе «Ак Барс Арена».