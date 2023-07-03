Из-за погодных условий Татарстан в этом году планирует собрать около 3,8 млн тонн зерна

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Татарстан в этом году планирует собрать около 3,8 млн тонн зерна. При этом в республике еще имеются прошлогодние остатки в объеме более 1 млн тонн. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на пресс-конференции в «Татар-информе».

«По информации, которую получили от районов, предварительно рассчитываем на 3,7–3,8 млн тонн зерна. На сегодня есть большие переходящие остатки зерна. В прошлых годах остатки были на уровне 200–300 тыс. тонн», — сказал глава Минсельхозпрода.

По его словам, практически полное отсутствие дождей в республике серьезно снижает урожайность зерновых культур, также возникают проблемы с заготовкой кормов. Более того, из-за погодных условий пришлось пересеять около 50 тыс. гектаров различных культур. Например, кукурузу, сахарную свеклу, рапс.

«Этот год очень засушливый. Погода каждый день нам устраивает сюрпризы. Была ранняя весна, отсеялись на 2–3,5 недели раньше. Сразу после сева пришли морозы. А когда всё взошло, пришли повторные морозы», – отметил Зяббаров.

Ежегодная внутренняя потребность в зерне в Татарстане составляет около 3,3 млн тонн. Оно необходимо для животноводства, на посевную кампанию, производство спиртовой продукции и муки, подчеркнул министр.

Посевная площадь в Татарстане составляет 2,7 млн гектаров, что соответствует уровню прошлых лет. В 2022 году аграрии республики собрали 5,2 млн тонн зерна.