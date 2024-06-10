Из-за поджогов в Русско-Немецкой Швейцарии возобновят патрулирование

Массовые поджоги тополиного пуха на территории Русско-Немецкой Швейцарии жители Казани и пожарные тушили два дня. Работы начались вчера и завершились сегодня. Об этом «Татар-информу» сообщил экоактивист, член Всероссийского общества охраны природы Тимур Ескараев.

«О происшествии нам сообщили вчера очевидцы, мы сразу подъехали с другом на место, вызвали пожарную команду. Тушили огонь весь вечер, пока не стемнело. Несмотря на то, что мы находимся на берегу Казанки, таскать воду из реки для тушения было нелегко. Сегодня в четыре утра работы продолжились, вновь приехала пожарная машина», — рассказал он.

В тушении огня участвовали несколько добровольцев. По мнению собеседника агентства, причиной возгораний, скорее всего, стали поджоги.

«Это такие же целенаправленные поджоги, которые были в 2021 году. Понятно, что поджигают не просто так. Мы не понимаем, кто и зачем это делает — поджигает наш тополиный лес. Тут навалены бревна, пробраться сюда достаточно непросто», — отметил Ескараев.

Неравнодушные горожане насчитали около 14 очагов возгорания, их площадь превысила гектар. К счастью, краснокнижные виды растений в результате происшествия не пострадали.

«Краснокнижные виды на этом участке не растут. Однако в 2021 году последствия поджогов оказались более серьезными», — напомнил собеседник агентства.

Три года назад на особо охраняемой природной территории поджоги в начале июня происходили несколько дней подряд, в результате появились сотни возгораний в разных местах. Тогда из-за пала травы выгорел большой луг и его обитатели. В этом году также выгорела травяная подстилка.

«Мы предпринимаем противопожарные меры, расставили пятилитровые бутыли с водой на видных местах под деревьями. Это нужно, чтобы любой прохожий, заметив возгорание, смог залить его водой», — добавил Тимур Ескараев.

По его словам, теперь на территории Русско-Немецкой Швейцарии активисты будут проводить ежедневные рейды, чтобы больше не допустить подобных происшествий.