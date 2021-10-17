Из-за поджога квартиры в Челнах из дома пожарные эвакуировали пятерых человек

Накануне поздним вечером по номеру вызова пожарной охраны 101 поступило сообщение о возгорании в посёлке ГЭС. В одном из домов на набережной Габдуллы Тукая загорелись вещи в квартире на третьем этаже.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Пожарных встретили жильцы дома, которые сообщили, что самостоятельно эвакуировались 34 человека, однако в доме ещё могут остаться люди. На 4 и 5 этажах было сильное задымление.

Огнеборцы вывели на улицу с помощью маски спасаемого ещё пятерых людей, после чего потушили возгорание площадью 2 кв.м.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

По предварительной версии, причиной пожара мог стать поджог. Никто не пострадал. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.