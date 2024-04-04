Из-за подтопления в СНТ в Тукаевском районе эвакуировали 18 человек

Из зоны подтопления в садовом товариществе «Отделочник» в Тукаевском районе были эвакуированы 18 человек, в том числе двое детей. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

По данным ведомства, информация о подтоплении садовых участков в СНТ «Отделочник» поступила сегодня ночью. Оперативная группа гарнизона выяснила, что из-за подъема уровня воды в реке Челна затопило 74 садовых участка на четырех улицах.

Для эвакуации населения был подготовлен пункт временного размещения в селе Старый Дрюш вместимостью 85 человек. Кроме того, было организовано выделение автобуса.

В результате были эвакуированы 18 человек, еще восемь отказались покинуть свои домовладения.

«В результате происшествия пострадавших нет. К 9 часам утра вода сошла», – дополнили в ГУ МЧС России по РТ.