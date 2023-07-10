Из-за подтоплений в Краснодарском крае эвакуируют жителей поселка Мирный

МЧС эвакуирует жителей поселка Мирный в Краснодарском крае из-за подтоплений, сообщает ТАСС.

«Сегодня около полуночи поступило сообщение о том, что в результате сильного дождя (50 мм за 1 час) в поселке Мирный федеральной территории Сириус произошло подтопление около 150 придомовых территорий и домовладений, частично подтоплено 13 улиц», – указано в сообщении.

К ликвидации последствий непогоды привлечено 146 человек и 55 единиц техники. Проводится эвакуация жильцов. В ПВР размещены 54 человека, из них 15 детей.