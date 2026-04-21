Происшествия 21 апреля 2026 17:38

Из-за подъема уровня воды в Вятке в татарстанском селе затопило 10 приусадебных участков

В селе Лубяны Кукморского района из-за подъема воды в реке Вятке затопило 10 приусадебных участков. Об этом «Татар-информу» сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

В ведомстве заверили, что данная территория находится на особом контроле, отрезанных от жизнеобеспечения населенных пунктов нет. В эвакуации местных жителей необходимости нет.

По состоянию на 21 апреля в Татарстане подтоплены две грунтовые дороги, низководный мост, а также 26 приусадебных участков, напомнили в ведомстве.

В топе
Минниханов встретился с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым

Минниханов встретился с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым

20 апреля 2026
Стартовал III Всероссийский муниципальный форум «МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ»

Стартовал III Всероссийский муниципальный форум «МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ»

20 апреля 2026
Новости партнеров