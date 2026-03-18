Из-за плохой стерилизации мединструментов в Казани закрыли стоматологию «Дель Кам»

В Казани на Спартаковской закрыли стоматологию «Дель Кам». Причиной стали обнаруженные при проверке нарушения стерилизации мединструментов.

Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ, проверки начались после того, как у одного из пациентов клиники заподозрили инфекцию. Во время осмотра больницы обнаружили, что стерилизаторы инструментов перегружены, а дезинфекция медицинских отходов не выполнялась должным образом. Кроме того, персонал работал без профилактических прививок.

Суд закрыл стоматологию на 90 дней. Составлен протокол, помещения опечатаны.