Из-за плохой погоды в Петербурге задержано около 30 рейсов, в том числе в Казань

В аэропорту «Пулково» из-за плохой погоды задержан вылет около 30 самолетов, следует из расписания полетов воздушной гавани.

Согласно информации на сайте, воздушную гавань не могут покинуть 27 самолетов, некоторые задерживаются уже более чем на восемь часов. К примеру, рейс в Мурманск должен был отправиться в 9.05, также задержаны самолеты в Ухту, Москву, Ростов-на-Дону и другие города.

В числе задержанных есть и рейсы в Казань с вылетом в 16.20 и 17.00.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию управляющей компании аэропорта, «основные причины задержек на данный момент — неблагоприятные погодные условия». Еще одной причиной стало позднее прибытие воздушных судов в аэропорт.

В «Пулково» уточнили, что работники аэропорта делают все возможное, чтобы держать в работоспособном состоянии взлетно-посадочные полосы и перрон. Кроме того, все самолеты проходят обработку противообледенительной жидкостью.

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