Из-за плохой погоды сегодня ГИБДД рекомендует водителям РТ быть осторожнее на дорогах

По прогнозам синоптиков, сегодня на территории Татарстана ожидаются сильная метель со снегом, а на дорогах гололедица и снежные заносы. В связи с этим республиканская Госавтоинспекция напоминает об основных мерах безопасности на дороге.

Водители должны руководствоваться безопасной, а не максимально разрешённой скоростью на дороге. Воздержитесь от опасных манёвров, как, например, выезд на встречку.

В салоне авто все должны быть пристёгнуты, а детей следует перевозить в автокресле на переднем сидении до 12 лет и на заднем – до 7 лет.

Пешеходам также следует быть осторожнее на улице: дорогу нужно переходить только по зебре и на зелёный свет, убедившись, что все автомобили пропустили вас.

ГИБДД Татарстана призывает всех водителей и пешеходов быть осторожнее и соблюдать правила дорожного движения.