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Общество 5 июня 2024 10:45

Из-за переустройства газопровода в Казани ограничат движение по Авангардной

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В связи с переустройством газопровода около жилкомплекса в Казани частично ограничат движение транспорта по улице Авангардная. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Так, с 8 утра 24 июня и до 5 часов вечера 12 июля частично закроют проезжую часть около дома № 171а по Авангардной и около здания № 1 по Поперечно-Авангардной.

#ограничение движения
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