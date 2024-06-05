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Из-за переустройства газопровода в Казани ограничат движение по Авангардной
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В связи с переустройством газопровода около жилкомплекса в Казани частично ограничат движение транспорта по улице Авангардная. Об этом сообщается на сайте мэрии.
Так, с 8 утра 24 июня и до 5 часов вечера 12 июля частично закроют проезжую часть около дома № 171а по Авангардной и около здания № 1 по Поперечно-Авангардной.
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