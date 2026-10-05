Кризис Алекно: почему его «Зенит» провалился в Кубке легенд

Алекно обновился, но не справился с Кубком легенд

Завершился групповой этап мужского волейбольного Кубка легенд. И если казанский «Зенит» уверенно шагнул в «Финал четырех», то наш старый знакомый Владимир Алекно эту задачу с питерским «Зенитом» провалил. Почему так получилось и на что тренеру надеяться в чемпионате – в материале «ТИ-Спорта».