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Фоторепортаж
УНИКС нокаутировал «Зенит» с разницей в 35 очков
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Взгляд
Книги, которые хочется разглядывать: почему так важны иллюстрации
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дни рождения сегодня
Губайдуллин Ильнур ИрековичГлавный госинспектор РТ в области охраны окружающей среды
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Соединяя заводы и поколения: 50 лет этиленопроводу Нижнекамск – КазаньВетераны, запустившие этиленопровод в 1976 году, увидели новую магистраль, которая увеличит мощность поставок сырья в Казань в 2,5 раза
В Татарстане отметили 50-летие этиленопровода Нижнекамск – Казань, по которому сырье поступает с «Нижнекамскнефтехима» на «Казаньоргсинтез». Сейчас СИБУР завершает строительство новой линии. На встречу с нынешними сотрудниками пригласили тех, кто строил и десятилетиями обслуживал действующую магистраль.
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«Пушкинская карта на Волге»: Татарстан, Марий Эл и Чувашия объединяют молодёжьТатарстан инициировал межрегиональный круглый стол к пятилетию «Пушкинской карты» в Йошкар-Оле
Единое культурное пространство Татарстана, Марий Эл и Чувашии, запуск фестиваля «Пушкинская карта на Волге» в 2027 году, развитие межрегионального культурного туризма и другие проекты обсудили на круглом столе к пятилетию «Пушкинской карты» в Йошкар-Оле.
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Каракаш выдохнул при разнице +40: как УНИКС разгромил «Зенит» в КазаниКаракаш нокаутировал «Зенит»: Душко Иванович провалился в Казани
К третьему матчу этого сезона УНИКС подходил, уже имея в своем активе по одной победе и поражению. На очереди был питерский «Зенит» – наверное, самый принципиальный соперник за этот год. Задача была простой – «умереть», но питерцев дома обыграть. Как с этим справились ребята Каракаша – в материале «ТИ-Спорта».
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Шаймиев и Россия: пять выдающихся достижений первого Президента ТатарстанаЗа что каждому россиянину стоит почитать Минтимера Шаймиева
Раис Татарстана объявил 2027 год Годом Минтимера Шаймиева. Тем самым отмечен его выдающийся вклад в развитие республики и сохранение межнационального мира. А значит, есть повод осмыслить величие этой личности - достояния всей России. Именно такой взгляд через «федеральную оптику» на вклад Шаймиева в новейшую историю РФ – в колонке Альберта Бикбова.
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Любовь Балагова: «Я восхищаюсь тем, как в Британии живет русское искусство»Продюсер и режиссер из Великобритании о перспективах копродукции с Татарстаном
На минувший «Алтын Минбар» в Казань приезжала директор фестиваля SIFFA UK Любовь Балагова – «жюрить» в документальном конкурсе и поддерживать связи между кинематографистами России и Британии «в непростые времена». «Татар-информ» поговорил с ней о диалоге кинокультур и культуре кинодиалога.
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Покров – это не про первый снег: батюшка объяснил, в чем смысл праздникаСвященник объяснил, можно ли венчаться на праздник Покрова Пресвятой Богородицы
О чем праздник Покрова Пресвятой Богородицы? Почему в этот праздник играют свадьбы и в чем духовный смысл этого дня? На эти и другие вопросы «Татар-информа» в новом выпуске программы «Кофе с батюшкой» ответил руководитель миссионерского отдела Казанской епархии Александр Ермолин.
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Кризис Алекно: почему его «Зенит» провалился в Кубке легендАлекно обновился, но не справился с Кубком легенд
Завершился групповой этап мужского волейбольного Кубка легенд. И если казанский «Зенит» уверенно шагнул в «Финал четырех», то наш старый знакомый Владимир Алекно эту задачу с питерским «Зенитом» провалил. Почему так получилось и на что тренеру надеяться в чемпионате – в материале «ТИ-Спорта».
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Учитель татарского языка Резида Курамшина: «Нужно быть на одной волне с детьми»
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Аделия Зарифуллина, «Идиллия Арт»: «Меценатство в России еще только развивается»
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«Такого пациента еще не было!» и «Дикая рябина»: 100 лет Сажиде Сулеймановой
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Эксперт Апрелев: «Программа семейной ипотеки не решает проблему здесь и сейчас»
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«Не является историческим памятником»: мечеть «Рафик» ждет третье воплощение
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Военный комиссар РТ: Самых талантливых - отбираем в специальные научные роты
Россиянам назвали условие, при котором не стоит брать кредит
«Корочка обманчива»: Роскачество назвало безопасное время жарки рыбы
Юрист Манько объяснил, как вернуть деньги за онлайн-курс
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Прибавка к пенсии и ограничения на дорогие займы: гид по законам октябряМВД получит информацию о доходах мигрантов, а школы смогут закупать товары через маркетплейсы
С началом октября в России изменится ряд нормативно-правовых актов. В частности, ужесточится контроль в миграционной сфере, взаимодействие покупателей с маркетплейсами станет регламентироваться законом, а школы и детские сады смогут делать закупки через электронные площадки.
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12 Этаж
12 Этаж
Розалия Нургалеева: «Более 60 работ Фешина передаем на лучшую площадку в Китае»18 сентября 2026
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Интервью с экспертом
Интервью с экспертом
«На восстановление отрасли нужны триллионы»: эксперт о введении нового авиасбора26 сентября 2026
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В Казани наградили волонтеров – участников акции «Помоги собраться в школу»2 октября 2026
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Пресс-конференция о проведении Международного форума Kazan Digital Week-20262 октября 2026