Новость отсутствует
news_header_top
Руc Тат
16+
in_feed_pos_0
10:10 В Общественной палате РФ предложили сделать майские праздники непрерывными
10:09 Оксана Самойлова впервые рассказала о мыслях о самоубийстве
«Летай» укрепил сеть в 46 населенных пунктах Татарстана
Следите за самым важным в канале «Татар-информ. Главное» в мессенджере МАХ и читайте нас в «Дзен»
in_feed_pos_1
09:33 Минниханов на чеченском поздравил Кадырова с юбилеем
09:30 Профпереподготовку учитывают 44% работодателей Татарстана при найме
09:30 Силовики в РТ накрыли схему с ипотечными махинациями на 60 млн
09:23 Первый советский «Оскар» и фронтовой погон покажут на выставке в Казани
09:16 Минниханов поздравил педагогов с Днем учителя: «Ваш труд – повод для гордости!»
09:01 Теннисист Медведев вернулся в топ-5 ATP
09:00 Конкурс «Финансовый мир» для будущих педагогов стартует 5 октября
08:44 199 вражеских БПЛА уничтожено над Россией минувшей ночью
08:11 В квартире в РТ из-за сигареты загорелся матрас – погибла женщина
07:56 Пятерых человек спасли на пожаре в многоквартирном доме в Казани
07:01 Лейла Фазлеева поздравила педагогов Татарстана с Днем учителя
07:00 Трехдневная рабочая неделя с двумя короткими днями будет в ноябре в Татарстане
06:28 В Татарстане продают 73-летний «Москвич» с пробегом 3 тыс. км
06:00 В Татарстане потеплеет до +11 градусов, осадки прекратятся
05:08 Археологи нашли на Карельском перешейке уникальный для Северо-Запада России клад
04:10 Эксперт Вайсман предложил разрешить отстрел медведей в населенных пунктах
03:12 Минимальный размер больничного вырастет почти до тысячи рублей в день
02:15 Росреестр предложили обязать информировать граждан о проблемах с недвижимостью
01:20 Международно признанные власти Йемена анонсировали наступление на хуситов
00:22 Россиянам назвали условие, при котором не стоит брать кредит
23:46 СМИ: Пилот рейса Flydubai планировал направить самолет на аэропорт Бен-Гурион
23:22 Победную шайбу в матче «Нефтехимика» и «Сибири» переписали на другого игрока
23:08 Гришин: Уважающая себя команда больше двух игр подряд не должна проигрывать
22:38 ДжейПи Нил о разгроме «Енисея-СТМ»: Ребята играли и бились друг за друга
22:21 На 92-м году жизни скончался разработчик двигателей для спутников Гарри Попов
21:59 Каракаш о разгроме «Зенита»: Лучшая игра УНИКСа с момента предсезонки
21:22 Валиева представила в Мексике новый номер «Фрида»
20:53 Татарстанцы выбрали имена для двух соколов-балобанов, отправляющихся в Киргизию
20:16 Стубб заявил, что не видит угрозы нападения со стороны России
19:48 УНИКС разгромил «Зенит» в Казани
19:22 Легенды спорта и вековой путь «Динамо»: как прошел «Спортивный диктант» в Казани
19:13 В Роспотребнадзоре прокомментировали болезнь сотрудницы противочумного института
18:22 С башни Сююмбике для плановой реставрации снимут полумесяц
17:54 Арбитр матча «Автомобилист» – «Амур» покинул лед на носилках
17:45 Пожилой мужчина погиб на пожаре в деревянном доме в Аксубаевском районе РТ
17:13 Трамп объявил о создании в США Сил суперинтеллекта
16:38 «Стрела-Ак Барс» обыграла «Енисей-СТМ» в первом матче полуфинала ЧР
16:34 Раскалившийся электрообогреватель стал причиной пожара и гибели мужчины в РТ
16:19 «Нефтехимик» на своем льду не без труда взял верх над «Сибирью»
15:43 В Татарстане ночью ожидаются заморозки до -3 градусов, мокрый снег и дождь
14:49 Орешкин заявил о стабильности бюджета России на ближайшие три года
14:30 Капитан сборной Намибии заявил, что привезет русскую водку в ЮАР
14:11 ВС РФ усилят удары по вражеским объектам после заявления Зеленского
13:54 Маск призвал называть искусственный интеллект суперинтеллектом
13:31 Эксперт по этикету Баранова назвала подарки, которые не стоит дарить учителям
13:14 Ушедшая из России компания Volvo зарегистрировала товарный знак
12:58 Командир Дмитрий Минниханов с позывным Татарин рассказал, как выжить в бою
Ещё новости
in_feed_pos_0
09:54 Фарид Абдулганиев поздравил с Днем учителя свою школьную учительницу
09:10 В Татарстане запустили экоуроки по мониторингу атмосферного воздуха
09:03 Ученые и общественники обсудили будущее финно-угорских языков в Челнах
Следите за самым важным в канале «Татар-информ. Главное» в мессенджере МАХ и читайте нас в «Дзен»
in_feed_pos_1
08:46 В России проведут турнир по кибербезопасности в формате «захвата флага»
08:42 В Нижнекамске установили два первых в Татарстане железобетонных укрытия в парках
08:29 Дизайнер из Набережных Челнов представила коллекцию на Московской неделе моды
08:11 Бюджет Татарстана на 2027–2029 годы обсудят с муниципалитетами 7 октября
08:08 Из Менделеевска в зону СВО отправили 20 тонн гуманитарного груза
12:42 В Альметьевске представили новое издание повести Сажиды Сулеймановой
14:01 В Мамадыше отреставрируют здание бывшей гостиницы купца Шагиахметова
08:10 Анастасия Куликова из Казани отмечает 95-летний юбилей
08:00 Более 500 тыс. татарстанцев стали участниками программы «Активное долголетие»
20:19 В Татарстане отремонтируют участок дороги Мамадыш – Кукмор протяженностью 1,5 км
19:49 Дополнительные поезда сообщением Казань – Аэропорт – Казань введут 3 октября
19:26 В Казани наградили волонтеров – участников акции «Помоги собраться в школу»
18:30 В Казани стартовал прием заявок на инклюзивный фестиваль «ЛУЧ»
18:10 На Бирже ЦТС в Татарстане провели 679 аукционов по стройматериалам
18:02 В Казани назвали победителей конкурса «Сельский учитель. Сельский воспитатель»
17:56 Проекты из Татарстана получили гранты на конкурсе молодежных инициатив ПФО
17:52 Ветеран СВО из Татарстана занял третье место на конкурсе «Лучший по профессии»
17:02 Ежедневная аудитория МАКСа превысила 90 млн пользователей
16:51 Специалисты Татарстана подтвердили качество кукурузы нового урожая
16:45 В Нижнекамске прошел фестиваль варенья и солений для разных поколений
15:31 В Татарстане открыли два новых пространства студенческих отрядов
15:22 В Бугульме вручили государственные награды военным и семьям участников СВО
15:18 Раис Татарстана встретился с Генпрокурором Таджикистана в Казани
15:13 В России стартовал прием заявок на премию «Голос истории»
15:01 В Татарстане выбрали победителей регионального этапа премии «Человек труда»
14:55 Труженику тыла Михаилу Филиппову из Казани исполнилось 95 лет
14:25 В Сабинском районе Татарстана чествовали 48 «золотых» и «бриллиантовых» юбиляров
14:14 В лесах Татарстана завершается санитарно-оздоровительный сезон
14:08 Живая легенда Нижнекамска: 102-летнюю труженицу тыла поздравили с юбилеем города
14:04 Семью Нигматуллиных с 800-летним педагогическим стажем чествовали в Казани
14:03 Мухаметшин подарил главе Мамадышского района мяч с автографами ВК «Зенит-Казань»
13:49 На Электронную доску почёта РТ занесены имена ветеранов предприятий Татарстана
13:25 В казанском санатории «Ливадия» чествовали ветеранов предприятий Татарстана
12:55 Салимгараев поздравил ветерана ВОВ и журналиста Александра Малова со 100-летием
11:53 В РТ стартовал прием заявок на конкурс краеведческих работ имени Каюма Насыри
11:28 В Казани стартовала международная программа в честь Софии Губайдулиной
11:18 В Елабуге возвращают отреставрированные надгробия на историческое кладбище
11:01 Татарстан в декабре примет научный форум, посвященный народам Степной Евразии
10:41 Школьникам Татарстана покажут производство на предприятиях республики
10:34 В Татарстане муниципалитетам передадут более 3,5 тыс. мусорных контейнеров
10:03 Росреестр Татарстана обследовал более 350 тыс. гектаров земли с начала года
09:42 Ветеран Великой Отечественной войны Александр Малов отмечает 100-летие
00:56 В честь Дня пожилых людей в ДДНТ провели мастер-класс по танцам народов Кавказа
16:15 В Новошешминском районе прошла фотосессия проекта «Жена, дети, мама Героя»
15:09 Студенты Елабужского политехнического колледжа изготовили печи для бойцов СВО
14:50 Победителями всероссийского конкурса в области музыки стали 13 наставников из РТ
14:40 В Казани 8 октября откроется выставка об истории отечественного кино
Ещё новости
Ещё публикации
ТАТАР-ИНФОРМ СПОРТ ❯
Каракаш выдохнул при разнице +40: как УНИКС разгромил «Зенит» в Казани

Каракаш выдохнул при разнице +40: как УНИКС разгромил «Зенит» в Казани

5 октября 2026
«Нефтехимик» на своем льду не без труда взял верх над «Сибирью»

«Нефтехимик» на своем льду не без труда взял верх над «Сибирью»

5 октября 2026
Капитан сборной Намибии заявил, что привезет русскую водку в ЮАР

Капитан сборной Намибии заявил, что привезет русскую водку в ЮАР

5 октября 2026
Представительница Татарстана выиграла первенство России по маунтинбайку

Представительница Татарстана выиграла первенство России по маунтинбайку

5 октября 2026
#полезная информация ❯
Россиянам назвали условие, при котором не стоит брать кредит

Россиянам назвали условие, при котором не стоит брать кредит

5 октября 2026

«Корочка обманчива»: Роскачество назвало безопасное время жарки рыбы

4 октября 2026
Юрист Манько объяснил, как вернуть деньги за онлайн-курс

Юрист Манько объяснил, как вернуть деньги за онлайн-курс

3 октября 2026
Фоторепортажи ❯
УНИКС нокаутировал «Зенит» с разницей в 35 очков

УНИКС нокаутировал «Зенит» с разницей в 35 очков

4 октября 2026 87 фото
Лето, которое мы сохранили: кадры, согревающие на пороге зимы

Лето, которое мы сохранили: кадры, согревающие на пороге зимы

4 октября 2026 60 фото
На театральной площадке MOÑ прошла премьера спектакля «Уроки татарского»

На театральной площадке MOÑ прошла премьера спектакля «Уроки татарского»

2 октября 2026 75 фото
Церемония посвящения молодых педагогов в профессию прошла в Доме учителя

Церемония посвящения молодых педагогов в профессию прошла в Доме учителя

2 октября 2026 58 фото
Спецпроекты ❯
ВИДЕО ❯
Это не про первый снег и не про венчания: что за праздник Покров?

Это не про первый снег и не про венчания: что за праздник Покров?

4 октября 2026
Новый спикер Госсовета, год Шаймиева, стратегический футбол Ирана - Акценты недели

Новый спикер Госсовета, год Шаймиева, стратегический футбол Ирана - Акценты недели

3 октября 2026
Молодым педагогам передали Огонь знаний

Молодым педагогам передали Огонь знаний

2 октября 2026
ГАСО РТ отметил свой юбилей

ГАСО РТ отметил свой юбилей

2 октября 2026
В ЦУМе — праздник для старшего поколения

В ЦУМе — праздник для старшего поколения

1 октября 2026
Концерт Национального оркестра Ирана прошел в Казани

Концерт Национального оркестра Ирана прошел в Казани

1 октября 2026
Открытие выставки «Русский авангард. Преображение»

Открытие выставки «Русский авангард. Преображение»

30 сентября 2026
Сборная России обыграла Иран в Казани со счетом 2:0

Сборная России обыграла Иран в Казани со счетом 2:0

30 сентября 2026
«Календарь Победы» презентовали в Казани

«Календарь Победы» презентовали в Казани

29 сентября 2026
Национальная сборная России по футболу в Казани

Национальная сборная России по футболу в Казани

28 сентября 2026