news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Из-за перекладки теплосетей ограничен проезд по ул.Мира в Казани
Скопировать ссылку
Фото: мэрия Казани
До 13 сентября в Казани ограничено движение по ул.Мира. Мера принята на время проведения работ по перекладке теплосетей, говорится в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.
Ограничение действует рядом с домами №21 и 22.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2