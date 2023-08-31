Из-за перекладки теплосетей ограничен проезд по ул.Мира в Казани

Фото: мэрия Казани

До 13 сентября в Казани ограничено движение по ул.Мира. Мера принята на время проведения работ по перекладке теплосетей, говорится в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.

Ограничение действует рядом с домами №21 и 22.