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Руc Тат
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Происшествия 11 июля 2023 12:36

Из-за перегрева в Казани задымился автобус

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Сегодня в соцсетях появилась информация о том, что на дороге в Казани начал дымиться автобус.

Как сообщили агенству в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, автобус задымился из-за перегрева накладок, пожара нет. В результате происшествия никто не пострадал.

#МЧС #Автобусные перевозки #Казань
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