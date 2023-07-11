Из-за перегрева в Казани задымился автобус

Сегодня в соцсетях появилась информация о том, что на дороге в Казани начал дымиться автобус.

Как сообщили агенству в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, автобус задымился из-за перегрева накладок, пожара нет. В результате происшествия никто не пострадал.