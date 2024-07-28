Из-за паводка в Башкирии эвакуированы порядка 100 человек

96 жителей Башкирии оказались в зоне подтопления из-за паводка. Все они эвакуированы, пострадавших нет, сообщается в телеграм-канале Главного управления МЧС России по региону.

Как сообщили в пресс-службе, с подтопленных территорий вывезено 29 детей. В настоящее время сотрудники МЧС контролируют 23 ситуации в семи муниципалитетах — за сутки их число выросло на пять. Это, в частности, подтопления домовладений, размытие мостового и дорожного полотна.

«Разработаны модели возможных подтоплений населенных пунктов, доведены до муниципальных образований», — отметили в управлении.

Отмечается, что население оповещено о возможных рисках. Сотрудники МЧС, спасатели и аэромобильная группировка ГУ оказывают жителям всю необходимую помощь.