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Из-за паводка в Башкирии эвакуированы порядка 100 человек
96 жителей Башкирии оказались в зоне подтопления из-за паводка. Все они эвакуированы, пострадавших нет, сообщается в телеграм-канале Главного управления МЧС России по региону.
Как сообщили в пресс-службе, с подтопленных территорий вывезено 29 детей. В настоящее время сотрудники МЧС контролируют 23 ситуации в семи муниципалитетах — за сутки их число выросло на пять. Это, в частности, подтопления домовладений, размытие мостового и дорожного полотна.
«Разработаны модели возможных подтоплений населенных пунктов, доведены до муниципальных образований», — отметили в управлении.
Отмечается, что население оповещено о возможных рисках. Сотрудники МЧС, спасатели и аэромобильная группировка ГУ оказывают жителям всю необходимую помощь.
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