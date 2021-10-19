Из-за пандемии коронавируса жители Татарстана занялись ремонтом жилья

После начала пандемии коронавируса Covid-19 жители Татарстана, вынужденные больше времени проводить у себя дома, обратили внимание на состояние своего жилья и задумались о ремонте. Таковы результаты опроса, проведенного аналитическим агентством «ПромРейтинг».

Более 70% татарстанцев недовольны текущим состоянием своих жилищ. Из них 42,1% испытывают потребность в косметическом ремонте, а 30,5% задумываются о полноценном ремонте дома или квартиры. Лишь 23,9% респондентов не считают ремонт необходимым, а 3,5% затруднились с ответом.

Чем старше жители республики, тем сильнее они обеспокоены обновлением своего места жительства. Слабее всего эта потребность у молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, а сильнее — у лиц старше 55 лет. При этом женщины на 10% чаще мужчин испытывают потребность в ремонте жилья и на 7% чаще отмечают необходимость полноценного, а не косметического ремонта.

Вместе с тем только 30,7% респондентов признали, что во время пандемии начали активно заниматься ремонтом жилья. Из числа занявшихся ремонтом 22,6% отметили, что на их решение напрямую повлияла ситуация с коронавирусом.

Своими силами приводит жилье в порядок 51,3% делающих это татарстанцев, а 41,3% предпочитают использовать наемных работников. Кроме того, 42,4% занявшихся ремонтом решили потратить на него деньги, откладываемые на отпуск.

Опрос проводился методом онлайн-анкетирования среди пользователей интернета, определяющих себя как жителей Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска и Альметьевска, с 15 августа по 15 сентября 2021 года. Выборка состояла из 450 случайных респондентов.

«Данные опроса репрезентативны по структуре использования основных социальных сетей / поисковых систем в Республике Татарстан и отражают срез мнений наиболее активных пользователей», — отмечают исследователи. По их словам, для такого размера выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 4,6%.