Из-за пандемии больше россиян стало переживать по поводу работы

За 2 года пандемии коронавируса количество россиян, испытывающих страхи, связанные с работой, возросло. Самые распространенные фобии — страх быть уволенным и отсутствия перспектив для дальнейшего роста. Об этом говорится результатах опроса, опубликованных сервисом по поиску работы SuperJob.

SuperJob c 24 мая по 9 июня проводил открытый опрос, в котором приняли участие более 1600 трудоустроенных россиян старше 18 лет из 384 населенных пунктов.

Около 8% опрошенных признались, что боятся сокращения. Задержки или невыплаты зарплаты опасаются 4% и столько же испытывают страх отсутствия перспектив в карьере и роста дохода. Остальные менее распространенные страхи, вроде боязни, плохого руководства, недружелюбного коллектива, мошенничества со стороны работодателя, потери жизни и здоровья на работе, тоже встречаются.

Мужчины чаще женщин опасаются потерять здоровье на работе, тогда как женщинам более свойствен страх столкнуться с неадекватным руководителем.

63% жителей нашей страны отрицают наличие у себя каких-либо страхов, связанных с работой.

В 2019 году SuperJob проводил аналогичное «допандемийное» исследование. С того момента количество бесстрашных сотрудников сократилось с 68% до 63%