Из-за падения опоры контактной сети в Казани приостановлено движение трамваев

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Сегодня в Казани, около ДК Химиков на улице Ямашева, упала опора Горсвета, на которой крепится контактная сеть.

Как сообщает МУП «Метроэлектротранс», временно движение трамвайных маршрутов №5,5а, 7 на этом участке приостановлено. Трамваи по маршрутам №5, 5а следуют с Саид-Галеева на улицу Глазунова через Вахитова, маршрут №7 следует с улицы Глазунова по Проспекту Победы до Халитова.

На месте работают аварийные службы предприятия.

Как сообщает Госавтоинспекция Казани, в результате падения опоры повреждено два автомобиля. К счастью, обошлось без пострадавших. Сейчас проезд на участке временно закрыт.