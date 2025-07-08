news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 8 июля 2025 15:28

Из-за падения опоры контактной сети в Казани приостановлено движение трамваев

Читайте нас в
Телеграм
Из-за падения опоры контактной сети в Казани приостановлено движение трамваев
Фото: соцсети

Сегодня в Казани, около ДК Химиков на улице Ямашева, упала опора Горсвета, на которой крепится контактная сеть.

Как сообщает МУП «Метроэлектротранс», временно движение трамвайных маршрутов №5,5а, 7 на этом участке приостановлено. Трамваи по маршрутам №5, 5а следуют с Саид-Галеева на улицу Глазунова через Вахитова, маршрут №7 следует с улицы Глазунова по Проспекту Победы до Халитова.

На месте работают аварийные службы предприятия.

Как сообщает Госавтоинспекция Казани, в результате падения опоры повреждено два автомобиля. К счастью, обошлось без пострадавших. Сейчас проезд на участке временно закрыт.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Экс-глава Минтранса РФ Роман Старовойт найден мертвым

Экс-глава Минтранса РФ Роман Старовойт найден мертвым

7 июля 2025
«Инфаркт, эпилепсия и депрессия»: чем опасна жара для здоровья и как себя обезопасить

«Инфаркт, эпилепсия и депрессия»: чем опасна жара для здоровья и как себя обезопасить

7 июля 2025