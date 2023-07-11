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Происшествия 11 июля 2023 09:48

Из-за падения обломков дрона в Одесской области загорелся зерновой терминал

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Глава администрации Олег Кипер сообщил о пожаре в зерновом терминале в Одесской области из-за падения обломков дрона. Информация об этом появилась в телеграм-канале главы областной военной администрации.

«Силы противовоздушной обороны не дали реализовать вражеский план атаки зернового терминала одного из портов Одесской области. 22 дрона уничтожены силами ПВО, два попали в админздание припортового объекта», – указано в сообщении.

Отмечается, что возгорания удалось ликвидировать, критических разрушений и пострадавших не зафиксировано.

#одесса
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