Из-за падения обломков дрона в Одесской области загорелся зерновой терминал

Глава администрации Олег Кипер сообщил о пожаре в зерновом терминале в Одесской области из-за падения обломков дрона. Информация об этом появилась в телеграм-канале главы областной военной администрации.

«Силы противовоздушной обороны не дали реализовать вражеский план атаки зернового терминала одного из портов Одесской области. 22 дрона уничтожены силами ПВО, два попали в админздание припортового объекта», – указано в сообщении.

Отмечается, что возгорания удалось ликвидировать, критических разрушений и пострадавших не зафиксировано.