Из-за падения беспилотника в Курской области получил повреждения многоквартирный дом

Сегодня ночью в Курской области БПЛА врезался в многоквартирный дом, сообщает губернатор Роман Старовойт.

«На некоторых этажах выбиты стекла. Также от взрывной волны пострадали несколько стекол в корпусе инженерного факультета Курского ГАУ на ул. Карла Маркса», – указал он в своем Telegram-канале.

В результате происшествия никто не пострадал, возгораний не было.

Отмечается, что на месте происшествия работали все оперативные службы.