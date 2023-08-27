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Из-за падения беспилотника в Курской области получил повреждения многоквартирный дом
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Сегодня ночью в Курской области БПЛА врезался в многоквартирный дом, сообщает губернатор Роман Старовойт.
«На некоторых этажах выбиты стекла. Также от взрывной волны пострадали несколько стекол в корпусе инженерного факультета Курского ГАУ на ул. Карла Маркса», – указал он в своем Telegram-канале.
В результате происшествия никто не пострадал, возгораний не было.
Отмечается, что на месте происшествия работали все оперативные службы.
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