Из-за оттепели в Татарстане закрываются три ледовые переправы

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В республике Татарстан закрываются три ледовые переправы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Из-за положительной температуры воздуха, которая может привести к образованию колеи на льду и частичному разрушению съездов, завтра, 10 марта, с 16.00 закрывается ледовая переправа через реку Кама «Соколка – Новый Закамский», находящаяся в Мамадышском районе.

А с полудня 13 марта будет завершена работа ледовых дорог «Аракчино – Верхний Услон» и «Зеленодольск – Нижние Вязовые».

В министерстве также отметили, что из-за потепления на льду появились промоины. Сам лед становится пористым и уже не выдерживает вес человека. В зоне риска находятся рыбаки и дети.

«Сегодня в процессе планового патрулирования мы проверили толщину льда на ледовых объектах, прежде всего на ледовой переправе. Уже наблюдаются изменения структуры льда, есть вода на льду», – рассказал заместитель руководителя Главного управления МЧС России по РТ Юрий Венедиктов.

Венедиктов обратился к жителям Татарстана, отметив, что в верховьях малых рек уже начались процессы вскрытия льда, образовалось множество промоин. В особенности – на реке Казанке.

По этой причине уже опасно совершать прогулки на лыжах по льду, нельзя ни в коем случае пользоваться ледовыми тропами. Особенно на озере Нижний Кабан и на других водоемах.

«В преддверии школьных каникул хотелось бы обратиться к родителям, чтобы ни в коем случае не отпускали своих детей к водоемам. Лед сейчас очень опасен. Будьте осторожны и бдительны. Берегите себя и своих близких!», – заключил Юрий Венедиктов.