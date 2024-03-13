Из-за оттепели в марте в Татарстане проснулись енотовидные собаки

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам

В Мезелинском районе Татарстана из-за оттепели в марте после зимней спячки проснулись енотовидные собаки. Зверьков заметили специалисты межрайонного отдела Госкомитета РТ по биоресурсам. Об этом «Татар-информу» сообщили сегодня в пресс-службе ведомства.

«В прошлом году енотовидных собак после зимней спячки впервые заметили в Алексеевском районе в середине апреля, когда уже сошел снег. В этом году они проснулись раньше из-за оттепели. Енотовидные собаки могут ненадолго проснуться во время оттепели, а при возврате морозов вновь погрузиться в спячку. Эти животные не занесены в Красную книгу РТ, всего по республике насчитывается более 650 особей», — рассказали в пресс-службе Госкомитета РТ по биоресурсам.

Енотовидные собаки (Nyctereutes procyonoides) — единственные представители семейства псовых, которые впадают в спячку зимой. Они спят с декабря по март в норах, а также забиваются в стога сена, находят и другие убежища. Пробуждению зверьков способствуют теплые погодные условия и кормовая база. В Татарстане эти животные чаще всего встречаются в Мензелинском, Спасском, Актанышском, Алексеевском, Муслюмовском, Нижнекамском, Зеленодольском и Аксубаевском районах.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в январе енотовидную собаку спасли от стаи бездомных псов в поселке Приволжский Спасского района Татарстана. Помогли ей специалисты заказника «Спасский» и Госкомитета РТ по биоресурсам. Возможно, животное вылезло из норы, потому что ему не хватило корма, а в поселок его загнали собаки.