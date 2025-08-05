Из-за отравления угарным газом в Татарстане за этот год погибло 8 человек

По данным «Газпром трансгаз Казань», за семь месяцев этого года в республике зарегистрировано свыше 200 происшествий, связанных с использованием газа. При этом, самым опасным является отравление угарным газом. Из-за него, согласно статистике за указанный период, погибло 8 человек. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил начальник Госжилинспекции Татарстана – главный государственный жилищный инспектор республики Александр Тыгин.

«Не меньше нас беспокоит отсутствие тяги или обратная тяга. Такие случаи в республике тоже были, где в силу обратной тяги страдали люди, находящиеся не в тех помещениях, где был источник опасности», – добавил Тыгин.

Отдельное внимание он уделил затоплениям газопровода – за семь месяцев зафиксировали 28 таких случаев. «Мы никак не можем понять одну аномалию – эту цифру формируют Альметьевск и Казань. Только в этих двух городах «золотые ручки» умудряются соединять газопроводы со своим оборудованием и создают огромные сложности», – подчеркнул жилищный инспектор.

По поводу пожаров в презентационных материалах было указано почти 60 происшествий, однако Тыгин рассказал, что сюда включены все пожары, где было газовое оборудование, даже если причины возгорания не связаны с газом.

Инспектор отметил, что в Татарстане план по техническому обследованию выполняется на 100%, и газовиками было предотвращено более 12 тыс. происшествий.

«Поэтому когда газовик приходит к вам в квартиру, нужно радоваться и быстрее идти открывать ему, ведь от этого зависит ваша безопасность», – заявил Тыгин.