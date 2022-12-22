Из-за ошибки переводчика Киев запросил у США финансирование «преступлений»

В ходе совместной пресс-конференции Президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена, переводчица совершила ошибку. В результате украинский лидер запросил у Америки «финансирование преступлений». С мероприятия велась трансляция – паблики и СМИ распространили видеоролик, с ошибкой.

«Я надеюсь, что Конгресс одобрит финансовую помощь для наших преступлений… страны», – Вместо слова «country» (страна), произнесенного Зеленским, женщина озвучила «crime» (преступление).

Напомним, накануне стало известно о визите Зеленского в Вашингтон и встрече с Байденом. Отмечалось, что стороны обсудили новый пакет военной помощи Украине. В Кремле сегодня, комментируя эту встречу, отметили, что она ней не прозвучало призывов к миру, а также предостережения от обстрелов жилых домов в населенных пунктах Донбасса.