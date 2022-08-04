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Ру Тат
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Происшествия
4 августа 2022  13:10
Полина Шевчук

Из-за опрокинувшегося грузовика закрыли разворот на Оренбургском тракте в сторону Казани

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ДТП произошло сегодня утром на развязке на Оренбургском тракте в сторону Казани.

Водитель «миксера» не удержал авто и на повороте оно завалилось на бок.

Как рассказали «Татар-информу» очевидцы, из-за аварии перекрыт разворот на Казань. Водителям приходиться доезжать до развязки на Усады и только там поворачивать в город. На выезде образовалась серьезная пробка.

«Столкнулись две машины, перекрыли одну из двух полос. Кто объезжает по второй, кто – по обочине. Всего от разворота на Оренбургском тракте до развязки на аэропорт приходится ехать минут 20», – сообщает агентству один из очевидцев.

 

#пробки #дтп казань
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