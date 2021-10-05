Из-за оползня в Краснодарском крае частично заблокирована трасса Джубга – Сочи

Движение на трех полосах федеральной трассы А147 Джубга – Сочи в Краснодарском крае частично приостановили после оползня, сообщает радио Sputnik.

Отмечается, что сейчас движение осуществляется только по одной полосе из четырех.

Ранее из-за прогнозируемых сильных дождей, ветра и смерчей с 3 по 6 октября было объявлено экстренное предупреждение.

«Принято решение об ограничении движения грузового транспорта», — сообщили в местной администрации.

Накануне на Мамайском перевале после оползня остановили движение грузовиков из-за трещин в дорожном полотне. Их толщина составляет от 15 до 70 сантиметров.