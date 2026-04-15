Из-за ОПГ из Москвы бюджет России недополучил более 1 трлн рублей

Из-за действий преступной группировки из Москвы российский бюджет недополучил более триллиона рублей налогов, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По данным следствия, с 2023 года участники ОПГ создали более 4 тысяч юридических лиц, а затем от их имени продали поддельные счета о выполнении работ и оказании услуг порядка 40 тысячам фирм. По этим счетам в дальнейшем создавались налоговые отчеты и в результате бюджет РФ недополучил более 1 триллиона рублей.

Было возбуждено уголовное дело, некоторых членов группировки уже задержали и доставили к следователю. Расследование дела продолжается.