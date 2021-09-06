Из-за окрасившегося в красный цвет озера в Казани экологи проведут проверку

Находящееся в Ново-Савиновском районе Казани озеро окрасилось в красный цвет. По этому факту экологи проведут проверку, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Минэкологии РТ.

«Сегодня экологи совместно со специалистами специализированной инспекции аналитического контроля выедут на место. Они проведут обследование территории и отберут пробы природной воды. Результаты проб станут известны в течение недели», — пояснила пресс-секретарь Минэкологии РТ Лилия Мулюкова.

Изменение цвета воды в озере, расположенном рядом с домами №64 и 66 по улице Адоратского, местные жители заметили две недели назад. По словам очевидцев, вода в озере сначала приобрела белый оттенок, который затем сменился неестественно красным цветом.

Кроме того, от водоема исходит неприятный запах. Люди уверены, что причиной инцидента может быть несанкционированный слив химикатов.