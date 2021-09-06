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Ру Тат
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6 сентября 2021  10:18
Наталья Рыбакова

Из-за окрасившегося в красный цвет озера в Казани экологи проведут проверку

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Находящееся в Ново-Савиновском районе Казани озеро окрасилось в красный цвет. По этому факту экологи проведут проверку, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Минэкологии РТ.

«Сегодня экологи совместно со специалистами специализированной инспекции аналитического контроля выедут на место. Они проведут обследование территории и отберут пробы природной воды. Результаты проб станут известны в течение недели», — пояснила пресс-секретарь Минэкологии РТ Лилия Мулюкова.

Изменение цвета воды в озере, расположенном рядом с домами №64 и 66 по улице Адоратского, местные жители заметили две недели назад. По словам очевидцев, вода в озере сначала приобрела белый оттенок, который затем сменился неестественно красным цветом. 

Кроме того, от водоема исходит неприятный запах. Люди уверены, что причиной инцидента может быть несанкционированный слив химикатов.

#проверка #минэкологии рт
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