Из-за огромной пробки на трассе в Татарстане открыли пункт обогрева для водителей

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Сегодня на 92-м км дороги Алексеевск – Высокий Колок вблизи села Аппаково Алькеевского района РТ образовалась дорожная пробка грузовых авто. Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, это связано с ограничением движения для грузовых машин и автобусов на территории всей Ульяновской области.

В результате образовалась огромная пробка протяженностью 5 км. По данным ведомства, в пробке застряли 130 грузовых транспортных средств и один рейсовый автобус.

После полудня было проведено выездное заседание комиссии по ЧС. В результате было принято решение о развертывании пункта обогрева в селе Аппаково вместимостью 30 человек. Отмечается, что главой поселения организован подвоз питьевой воды и горячего чая.