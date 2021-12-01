Из-за ограничений по Covid-19 инвалиды Татарстана возвращают путевки в санатории

С начала октября и в ноябре социальные службы Татарстана отмечали значительное количество возвратов путевок на санаторно-курортное лечение, которые были выделены лицам с инвалидностью. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ», приуроченной к Декаде инвалидов, рассказал и.о. управляющего региональным отделением Фонда социального страхования (ФСС) по РТ Фердинат Закиров.

«Большинство отказов происходит в связи с введением новых ограничений по Covid-19. В основном это те, кто планировал ехать в санатории осенью и сейчас вернулись с дач и садов, где летом пережидали необходимость вакцинироваться. Мы направляем на лечение только граждан, прошедших вакцинацию. Это требование и Роспотребнадзора, и санаторно-курортных организаций. К сожалению, мы наблюдаем возврат санаторно-курортных путевок: граждане не готовы, и даже вакцинированные боятся ехать куда-либо в санатории в условиях пандемии», — рассказал Закиров.

Всего в этом году, отметил он, на организацию санаторно-курортного отдыха инвалидов было направлено более 217 млн рублей — это 8800 путевок. Что, к слову, на 34% больше по сравнению с прошлым годом. Лица с инвалидностью воспользовались 6900 путевками, 731 из них — дети. Еще 729 путевок было выделено сопровождающим несовершеннолетних. Вернули, по словам и.о. управляющего ФСС по РТ, около 500 путевок. При этом он отметил, что был лишь единичный случай возврата путевки, связанный с ненадлежащим качеством оказания санаторно-курортных услуг.

«Учитывая, что у нас 60+ граждане, те, кто не вакцинирован, не имеют права отлучаться даже от дома больше чем на 100 метров, мы при личных встречах тоже объясняем людям, что необходимо, чтобы поехать в санаторий», — подчеркнул Фердинат Закиров.

На 2022 год, сообщил он, предварительно объявлено 16 конкурсных процедур на обеспечение 3700 путевок на санаторно-курортное лечение, 2 госконтракта на 700 путевок детей-инвалидов. Всего на учете потребности в санаторно-курортном лечении стоят 36900 татарстанцев.