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Политика
8 октября 2022  11:02

Из-за обстрелов ВСУ атомную станцию в Запорожье перевели на дизель-генераторы

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Атомную электростанцию в Запорожской области перевели на работу дизель-генераторов. К таким мерам пришлось прибегнуть из-за непрекращающихся обстрелов АЭС со стороны Украины, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. 

 «Станция снабжается за счет дизель-генераторов. Ночью [украинские силовики] перебили последнюю линию [электропередачи], которая шла с правового берега», – приводит его слова ТАСС.

Последний работавший шестой энергоблок станции остановили 11 сентября. Рогов ранее заявлял, что планируется перезапуск ЗАЭС, но сейчас эта работа не ведется из-за перебитых линий электропередачи.

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