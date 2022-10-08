Из-за обстрелов ВСУ атомную станцию в Запорожье перевели на дизель-генераторы

Атомную электростанцию в Запорожской области перевели на работу дизель-генераторов. К таким мерам пришлось прибегнуть из-за непрекращающихся обстрелов АЭС со стороны Украины, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Станция снабжается за счет дизель-генераторов. Ночью [украинские силовики] перебили последнюю линию [электропередачи], которая шла с правового берега», – приводит его слова ТАСС.

Последний работавший шестой энергоблок станции остановили 11 сентября. Рогов ранее заявлял, что планируется перезапуск ЗАЭС, но сейчас эта работа не ведется из-за перебитых линий электропередачи.