Из-за обстрелов на атомной станции в Запорожье остановили один энергоблок

На Запорожской атомной станции близ Энергодара остановили пятый энергоблок из-за постоянных обстрелов со стороны Украины. Шестой энергоблок работает не на полную мощность, сообщили власти Энергодара.

«Сгенерированные мощности не могут выбрасываться в общую систему [из-за повреждений линий электропередач]. Было принято решение о приостановке работы пятого энергоблока, и на данный момент шестой энергоблок работает в частичном режиме», – цитирует РИА Новости главу администрации города Александра Волгу.

Напомним, расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС — самая крупная в Европе, она имеет шесть энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000/320. Находится под контролем российских военных с 28 февраля, хотя при этом ею управляет украинский оператор «Энергоатом», на станции работают несколько тысяч украинских специалистов. В регулярных обстрелах ЗАЭС, которая находится под контролем России, Москва и Киев обвиняют друг друга. Накануне заявления о том, что обстрелы станции ведутся российскими военными, Президент России Владимир Путин назвал «собачьим бредом», пояснив, что российские военные не будут стрелять «сами по себе».