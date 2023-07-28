Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Из-за обстрела ВСУ в Запорожской области пострадал мирный житель
При обстреле ВСУ Токмака в Запорожской области погибла женщина, еще один мирный житель получил ранения, сообщает врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
«Вчера противник нанес три ракетных удара кассетными боеприпасами по частному сектору Токмака. В результате обстрела произошло возгорание частного жилого домовладения и погибла женщина. Еще один местный житель получил ранения, находится в больнице, ему оказывается необходимая медицинская помощь», – указано в сообщении.
Отмечается, что вторая ракета была сбита ПВО, третий снаряд не разорвался. Саперные группы приступили к уничтожению путем контролируемого подрыва.
Балицкий дополнил, что в настоящее время обстановка остается напряжённой. Противник несет значительные потери, однако пытается удержаться в северо-западной части села Старомайорское, отметил губернатор.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа