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Руc Тат
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Происшествия 28 июля 2023 10:14

Из-за обстрела ВСУ в Запорожской области пострадал мирный житель

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При обстреле ВСУ Токмака в Запорожской области погибла женщина, еще один мирный житель получил ранения, сообщает врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

«Вчера противник нанес три ракетных удара кассетными боеприпасами по частному сектору Токмака. В результате обстрела произошло возгорание частного жилого домовладения и погибла женщина. Еще один местный житель получил ранения, находится в больнице, ему оказывается необходимая медицинская помощь», – указано в сообщении.

Отмечается, что вторая ракета была сбита ПВО, третий снаряд не разорвался. Саперные группы приступили к уничтожению путем контролируемого подрыва.

Балицкий дополнил, что в настоящее время обстановка остается напряжённой. Противник несет значительные потери, однако пытается удержаться в северо-западной части села Старомайорское, отметил губернатор.

#всу #Запорожская область
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