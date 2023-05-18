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Из-за обстрела ВСУ в селе Белгородской области загорелась подстилка в лесополосе
Село Новая Таволжанка в Белгородской области попало под обстрел ВСУ, пострадавших нет. Об этом губернатор Вячеслав Гладков написал в своем телеграм-канале.
«Пострадавших нет. После подворового обхода повреждения выявлены у одного автомобиля, также остатки снарядов найдены во дворах частных домовладений. В светлое время суток подворовой обход продолжим», – отметил руководитель региона.
Он также добавил, что от осветительного снаряда загорелась подстилка в лесополосе, на месте уже работают пожарные расчеты.
Ранее Гладков сообщил, что в результате обстрела ВСУ погибли два человека.
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