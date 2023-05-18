Из-за обстрела ВСУ в селе Белгородской области загорелась подстилка в лесополосе

Село Новая Таволжанка в Белгородской области попало под обстрел ВСУ, пострадавших нет. Об этом губернатор Вячеслав Гладков написал в своем телеграм-канале.

«Пострадавших нет. После подворового обхода повреждения выявлены у одного автомобиля, также остатки снарядов найдены во дворах частных домовладений. В светлое время суток подворовой обход продолжим», – отметил руководитель региона.

Он также добавил, что от осветительного снаряда загорелась подстилка в лесополосе, на месте уже работают пожарные расчеты.

Ранее Гладков сообщил, что в результате обстрела ВСУ погибли два человека.