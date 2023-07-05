Из-за обстрела ВСУ в Макеевке пострадали 36 человек

В результате обстрела Макеевки в ДНР со стороны ВСУ пострадали 36 человек, один погиб. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Ранения различной степени тяжести получили 36 гражданских лиц, в том числе дети: девочка 2021 г.р. и мальчик 2016 г.р.», – указано в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрела повреждены 9 учреждений здравоохранения ДНР, а также жилые домостроения.