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Из-за обстрела ВСУ в Макеевке пострадали 36 человек
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В результате обстрела Макеевки в ДНР со стороны ВСУ пострадали 36 человек, один погиб. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«Ранения различной степени тяжести получили 36 гражданских лиц, в том числе дети: девочка 2021 г.р. и мальчик 2016 г.р.», – указано в сообщении.
Отмечается, что в результате обстрела повреждены 9 учреждений здравоохранения ДНР, а также жилые домостроения.
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