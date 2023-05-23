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Руc Тат
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Общество 23 мая 2023 10:54

Из-за обстрела ВСУ в Курской области три села остались без света

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Сегодня утром под обстрел ВСУ попало село Гордеевка в Кореневском районе, никто не пострадал. Об этом сообщает губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

«Утром со стороны Украины обстреляно село Гордеевка в Кореневском районе. Пострадавших нет, повреждены электрические сети. В результате села Гордеевка, Викторовка и Троицкое обесточены. Без света остались около 400 человек», – сказал руководитель региона.

Он уточнил, что ремонтники приступят к восстановлению электроснабжения при первой возможности. Отмечается, что взрывом были повреждены грузовая машина и экскаватор, на которых производили работы по укреплению госграницы.

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