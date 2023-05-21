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Из-за обстрела ВСУ в Белгородской области без света остались село и хутор
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В Белгородской области украинские военные обстреляли один из населенных пунктов в Волоконовском районе, никто не пострадал. Об этом губернатор Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале.
«Пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи, частично без света остаются село Тишанка и хутор Шаховка», – сказал руководитель региона.
Он уточнил, что бригады электриков в ближайшее время приступят к восстановительным работам.
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