Из-за обстрела ВСУ города Грайворон в Белгородской области погиб мужчина

В городе Грайворон три беспилотных летательных аппарата камикадзе, запущенные вооруженными силами Украины, нанесли удар по гражданским объектам. Атака привела к гибели одного мирного жителя и ранению еще трех человек, сообщил губернатор Гладков.

Один из дронов атаковал парковку возле многоквартирного дома, что привело к фатальным последствиям. Мужчина, оказавшийся в зоне поражения, получил смертельные ранения и скончался на месте до прибытия медицинской помощи.

В результате удара по центру города пострадали еще два мирных жителя. Оба мужчины были оперативно доставлены в районную больницу силами территориальной самообороны. Один из пострадавших с тяжелыми травмами головы находится в реанимации, второй получил ранения спины и черепно-мозговую травму. Планируется их перевод в областную клиническую больницу для дальнейшего лечения.

Третий беспилотник повредил балкон многоквартирного дома, в результате чего пострадала женщина. Ей была оказана медицинская помощь на месте, от госпитализации она отказалась.

Атака также нанесла материальный ущерб: повреждено остекление балконов в многоквартирном доме, пострадали несколько автомобилей и близлежащий магазин. Точные масштабы разрушений уточняются.