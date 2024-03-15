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Из-за обстрела со стороны ВСУ в Донецке погибли трое детей
В Донецке в результате ночного обстрела ВСУ погибли трое детей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
«В результате ночного обстрела Петровского района зафиксировано прямое попадание в один из домов частного сектора с последующим возгоранием. Погибло трое детей – девушка 2007 г.р., девочка 2021 г.р. и мальчик 2014 г.р», – указал он.
В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин заявил, что на данный момент зафиксировано четыре обстрела, выпущено 11 боеприпасов, применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм.
Поиски людей под завалами продолжаются.
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