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СВО 15 марта 2024 08:47

Из-за обстрела со стороны ВСУ в Донецке погибли трое детей

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В Донецке в результате ночного обстрела ВСУ погибли трое детей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«В результате ночного обстрела Петровского района зафиксировано прямое попадание в один из домов частного сектора с последующим возгоранием. Погибло трое детей – девушка 2007 г.р., девочка 2021 г.р. и мальчик 2014 г.р», – указал он.

В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин заявил, что на данный момент зафиксировано четыре обстрела, выпущено 11 боеприпасов, применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм.

Поиски людей под завалами продолжаются.

#ДНР #спецоперация
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